Intervistato da Tmw, l'ex allenatore del Palermo, Delio Rossi, ha parlato dell'esterno dell'Inter, Matteo Darmian, che ha avuto modo di allenare proprio in rosanero.



"Io sono il primo ad averlo impostato da difensore laterale: nella Primavera del Milan faceva il centrale, ma non vedevo la struttura per emergere in quel ruolo. Come quinto sta dimostrando il suo valore, ha saputo aspettare l'occasione giusta nonostante arrivi dal Manchester United, e non tutti lo fanno".