L'obiettivo di mercato dell'Inter, Mousa Dembélé, ha parlato dal ritiro della propria nazionale, ma non si è sbilanciato circa il suo futuro professionale.



“Questo potrebbe essere il mio ultimo Mondiale, poi dipenderà dalla condizione fisica e dal momento. Futuro? Non voglio pensare troppo lontano, non so ancora come mi sentirò fisicamente. In ogni caso non giocherò più per i prossimi sei anni in Nazionale. Ho quasi 31 anni e ho giocato ad alti livelli da quando ne avevo 16. Sono in Nazionale da quando avevo 18 anni, devo pensarci, ci rifletterò al termine di questo Mondiale”.