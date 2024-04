Inter, dentro o fuori Dumfries: Marotta segue tre piste per il futuro

32 minuti fa



Non arrivano segnali positivi sul fronte Dumfries, con il rinnovo dell'olandese sempre più in bilico. L'Inter ha proposto un contratto di 4 milioni, ma le risposte attese non sono ancora giunte. La dirigenza nerazzurra, dunque, sta cominciando a guardarsi seriamente attorno per non farsi trovare impreparata: entro 15 giorni, sarà dentro o fuori.



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter segue i profili di Kayode e Wan-Bissaka, ma attenzione in particolare anche a Emil Holm, laterale destro dell'Atalanta. Lo svedese oggi è in prestito dallo Spezia: il club bergamasco ha un diritto di riscatto che non ha ancora deciso di esercitare. E allora attenzione a Marotta, che assieme ad Ausilio aveva già seguito Holm in passato.