A margine della partita tra Inter e Spezia, l'ex centrocampista, Gigi Di Biagio, ha espresso la propria opinione in merito al centravanti nerazzurro, Edin Dzeko.



Cos'è ha Dzeko in più o di diverso rispetto a Osimhen e Giroud?

“Dzeko è uno che si adatta a seconda di chi gli gioca accanto. Su Dzeko è stato detto di tutto, fa giocate importanti ma manda in porta anche gli gli altri”•