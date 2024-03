Inter, Di Biagio: 'Se escono con l'Atletico Madrid, c'è il rischio che qualcuno parli di annata fallimentare'

Fila tutto liscio per l'Inter che nel 2024 ha solo vinto e ha messo in ghiaccio una vittoria del campionato ormai solo da ufficializzare. A parlare della sua ex squadra è Gigi Di Biagio che, a TvPlay.it, si è espresso così sulla sfida Inter-Juve e la fuga dei nerazzurri.



L'ANALISI - "Se la Juventus continua a giocare come nelle ultime due partite ne vincerà molte da qui alla fine. Chiesa deve giostrare sulla fascia come sta facendo adesso, è lì che dà il meglio. La squadra di Allegri ha giocato molto bene contro l’Atalanta e se continua così farà un gran finale di campionato ma per me non può dire che l’obiettivo massimo è la Champions. È vero che non poteva competere per lo scudetto, ma andare in Champions per un club come la Juve è l’obiettivo minimo. Per quanto riguarda l'Inter, la gara con l'Atletico sarà importante. I nerazzurri rischiano che in caso di eliminazione la critica arrivi a definire negativa una stagione del genere. Le aspettative sono molto alte e non vorrei che se non riuscisse ad arrivare in finale si parlerebbe di annata fallimentare. Il rischio purtroppo c’è".