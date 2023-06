A Sky Sport, Paolo Di Canio torna ad attaccare Romelu Lukaku dopo la prestazione dell'attaccante dell'Inter contro il Manchester City in finale di Champions League: "Il City era quasi disperato, terrorizzato, era lento. Appena l'Inter ha messo in moto qualche azione si sono spaventati e l'Inter ha sbagliato troppo. Non possiamo fare i buonisti con Lukaku, il colpo di testa era con troppa poca cattiveria. Non c'è stata né determinazione né forza, se ci fosse stato Inzaghi avrebbe fatto gol".