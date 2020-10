Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex attaccante, Paolo Di Canio, esprime la propria opinione sull'Inter di Antonio Conte e sulla situazione di Christian Eriksen.



“Partiamo dalla base. Ognuno ha il suo carattere e quello di Eriksen bastava e avanzava per non farlo approdare all’Inter. Conte è esigente, maniacale, pure su come devi fare sesso. Se farlo 10 minuti, 15 minuti. E mi piace un tecnico così esigente. Ma uno come Eriksen non c’entra nulla. Uno come Eriksen non c’entra nulla con Conte anche tatticamente. Ha giocato 10 anni, tra Ajax e Tottenham, un calcio opposto a quello di Conte. Non meglio o peggio ma diverso. Eriksen ti fa il tacco geniale ma istintivo. Conte questo non lo accetta, lui vuole meccanismi. E poi Eriksen non ha emozionalità. 4-0 vinci, 4-0 perdi non vedi la differenza in lui. E a Conte piace il giocatore emozionale, i giocatori che danno tutto per la causa. E io in questo sono d’accordo con Antonio”.