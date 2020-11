intervenuto dagli studi di Sky, l'ex attaccante, Paolo Di Canio, ha espresso la propria opinione sul centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella.



“Barella è un calciatore completo, ha forza, resistenza ed è sempre lucido. È bravo in interdizione ma sa anche darti il pallone filtrante, è difficile trovare in giro un giocatore che determina così, lui Sto arrivando! agire in tutte le zone del campo”.