Intervistato da Sky, l'ex attaccante di Napoli e Lazio, Paolo Di Canio, ha espresso la propria opinione sul momento di difficoltà che sta vivendo l'ex attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku.



"Lukaku? Un giocatore come lui può far meglio in alcune situazioni. è stato importante per la conquista dello scudetto dell'Inter ma anche in nerazzurro si è vista qualche pecca in circostanze simili (sugli schermi di Sky mostrano un liscio durante Chelsea-Tottenham, ndr), va molle sulla palla. Non si possono vanificare azioni di questo tipo. Sembrava potesse partire già a gennaio, ma lo hanno pagato oltre 100 milioni e devono cercare di recuperarlo. Tuchel gli sta dando possibilità in partite importanti, ma lui deve dimostrare qualcosa. Uno così non lo puoi dare in prestito. Trovo difficoltà a pensare che, in questo momento, qualcuno possa pensare di pagare quella cifra per lui. Nulla vieta, però, che possa esplodere nuovamente".