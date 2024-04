Inter, dialoghi per Gudmundsson: il motivo e una contropartita a sorpresa

Secondo La Gazzetta dello Sport,Con un nuovo format della Champions League e con l’edizione estiva del Mondiale per Club, i nerazzurri hanno necessità di trovare un maggior numero di rotazioni. Taremi è già da considerarsi un nuovo attaccante nerazzurro, ma non basta.Ma adesso è arrivato il momento perché bisogna accelerare per bruciare una fitta concorrenza, specialmente dei club inglesi con il Tottenham in testa e la Juventus che monitora la situazione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter deve trovare la strada per arrivare a quota 30 milioni. Deve capire se il club rossoblù è disposto ad accettare contropartite, anche parziali, nell’operazione. Si è parlato di Valentin Carboni: la valutazione dell’argentino è elevata, ma l’Inter potrebbe pensare a una cessione con recompra in stile Fabbian. Di certo, a Sanchez non verrà rinnovato il contratto e Arnautovic è tutt'altro sicuro di restare.