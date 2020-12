Alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato con i giornalisti nella consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.“Il Verona, sia l’anno scorso che quest’anno, sta facendo grandi cose. Complimenti anche a Juric. Sarà una partita difficile, lo dicono i risultati che il Verona ha ottenuto contro le big. Dobbiamo essere bravi, attenti e determinati, sapendo a cosa andiamo incontro”.“Abbiamo giocato due giorni fa, ieri ha fatto recupero e oggi prepareremo la partita contro il Verona, l’ultima prima delle vacanze di Natale e cercheremo di mettere tutta l’energia possibile per ottenere un buon risultato a Verona”“Stanno facendo molto bene e sono contento per Pioli”.“Sinceramente, a livello calcistico, stiamo cercando di svolgere un percorso che porti l’Inter ad assestarsi nelle primissime posizioni di classifica. È un percorso che sta continuando, fatto di lavoro. Poi c’è anche un percorso parallelo, che è un percorso societario, ma per quello dovete chiedere al club”.“Sia una cosa che l’altra. Sia per infortuni sia per dare stabilità e avere un’ossatura”.“La mia valutazione non è importante, è importante la valutazione che deve fare il club per questi quattro mesi in cui abbiamo lavorato. Sicuramente ci vedremo dopo la partita contro il Verona e durante il periodo natalizio. È giusto dopo il meeting di agosto, dove avevamo preso decisioni, che tutti abbiamo accettato. Adesso è giusto rivederci per capire che situazioni abbiamo in mente di affrontare, se le vogliamo affrontare”.“Questo non lo so, sicuramente c’è un dato abbastanza costante e cioè che Sanchez si infortuna spesso”.