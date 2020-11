. Non si tratta di finali vinte o di match che assegnano punti decisivi per la conquista di un campionato, ma sono quelle sfide che, quando le si rivede a distanza di anni, lasciano una sensazione precisa, quella delAnche se quel giorno non era presente,: la viola in vantaggio di due gol a zero al Delle Alpi, la doppietta di Vialli,a firmare una rimonta da leggenda. Era solo il 4 dicembre, ma da quel match iniziò la cavalcata della Juve di Lippi verso uno scudetto che a Torino mancava da nove anni., anche se non in modo così spettacolare come alla Juve di quell'anno (se non altro per l'assenza della cornice di pubblico): sotto di due gol contro il Torino, in venticinque minuti fra il 64' e l'89' i nerazzurri hanno segnato quattro reti ai granata epreziosissima per la classifica e per il morale. Starà a loro fare in modo che questi tre punti, raccolti con l'anima e la forza dei singoli, andando oltre a un gioco di squadra ieri completamente assente,, come accadde all'Inter nel gennaio del 2005 nella rimonta per 3-2 sulla Sampdoria, cda collezionare ma non per il palmares.