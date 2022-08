Quello dello sponsor e del mancato pagamento è un grosso problema per l'Inter, questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Tra l’altro, la vicenda Digitalbits e il ritardo del pagamento della prima tranche del main sponsor non aggiunge tranquillità: sono al lavoro per tentare una non facile soluzione sia l’Inter che Zytara, la società madre che gestisce una criptovaluta in caduta libera. Ieri ha perso un altro 35%, il 98% del proprio valore in meno di un anno”.