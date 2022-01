Federico Dimarco, difensore dell'Inter, parla a Mediaset dopo la vittoria contro l'Empoli in Coppa Italia: "Siamo contenti di essere passati, volevamo vincere e ci siamo riusciti. Vincere aiuta a vincere e va bene così. Sicuramente non è stato facile giocare 120', ma era importante vincere. Per quanto riguarda il campo è da rivedere, ma ci sono state tante partite e lo capisco spero che lo sistemino per il Venezia e che per il derby sia perfetto. Ruolo? Per me è uguale fare il centrale o l'esterno perché si può sempre dare superiorità in avanti, poi gioco dove mi chiede il mister. Sensi? Era tranquillo e sono felice che abbia fatto gol perché ha passato un periodo non facile".