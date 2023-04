L'Inter batte la Juventus e vola in finale di Coppa Italia grazie a un gol di Federico Dimarco, che a fine partita commenta a Sportmediaset: "Abbiamo fatto un'ottima partita, è quello che volevamo e ci siamo riusciti con una bella vittoria. Il gol più bello, quello di Riyad in Supercoppa con il Milan o quello di stasera? Speriamo il prossimo che faccio. Lazio? Sarà una partita difficile come tutte le altre da qui alla fine. Dobbiamo pensare partita per partita, se lo faremo ci toglieremo soddisfazioni. Ci siamo ritrovati? Direi di sì: abbiamo passato il turno in Champions League e preso la finale di Coppa Italia, dobbiamo continuare. Il segreto non c'è, in questo gruppo tutti lottano per questa maglia e per dimostrare quello che valgono".