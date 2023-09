Quattro giornate di campionato e già tre assist. Non poteva cominciare meglio di così la stagione 2023/24 per Federico Dimarco, una delle certezze dell'Inter di Simone Inzaghi. L'esterno sinistro arriva da una stagione incredibile, che ha spazzato via i possibili dubbi sul suo status in campo e nello spogliatoio nerazzurro, facendolo diventare sempre più un punto di riferimento per compagni di squadra e tifosi. Un leader, che l'Inter la sente nel cuore e sulla pelle. E che nei prossimi mesi potrebbe firmare il rinnovo coi nerazzurri.



PRIMI CONTATTI - Nelle ultime settimane, infatti, sono cominciati i contatti tra la Roc Nation, l'agenzia che cura gli interessi di Dimarco, e la dirigenza dell'Inter. Il suo contratto è in scadenza 2026, non c'è fretta o urgenza di prolungare, ma c'è la voglia di riconoscere la crescita del classe '97. Il suo ingaggio attualmente è intorno al milione e mezzo, i nerazzurri sono pronti a rivederlo al rialzo. Nei prossimi mesi ci saranno nuovi appuntamenti tra le parti, perché la voglia di continuare insieme è tanta. Come ha dichiarato lo stesso Dimarco, lui è "nato interista" e ha girato tanto prima di poterci tornare. Ora che ha riconquistato i nerazzurri, non vuole più lasciarli andare.