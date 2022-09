Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il difensore dell'Inter, Federico Dimarco, si è detto soddisfatto per la prestazione e per il gol con la maglia della Nazionale.



"Sono contento per il primo gol in Nazionale, ma l'importante era vincere e siamo contenti di essere alle Final. Ho fatto strada per arrivare fino qui, ora mi godo la serata".