Intervistato da Inter tv, Federico Dimarco parla con grande maturità del rigore sbagliato contro l'Atalanta.



“Per me non è un problema metterci la faccia, ho sbagliato il rigore ma migliorerò in allenamento per fare gol. Potevamo vincerla, abbiamo avuto tante occasioni. Cosa mi ha chiesto il mister? Ci chiede di entrare nel migliore dei modi. Con i 5 cambi è importante entrare bene e cercare di dare una spinta ulteriore se vinci o se perdi. Da domani si pensa allo Shakhtar per cercare di fare tre punti che sono importanti per la classifica".