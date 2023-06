Niente Torino per Federico Dimarco. Il giocatore ha accusato un leggero fastidio che ha spinto Simone Inzaghi a non utilizzarlo per l'ultima giornata di campionato. Niente di grave, solo precauzione per la partita più importante della stagione, ovvero la finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Al posto del prodotto del settore giovanile dell'Inter, dovrebbe scendere in campo Robin Gosens.