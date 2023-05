Te l’ho promesso 20 anni fa a San Siro. Oggi abbiamo rimesso le cose a posto: MILANO SIAMO NOI #ForzaInter #UCL pic.twitter.com/wy0hk1QEYB — Federico Dimarco (@FDimarco) May 16, 2023

Nella serata di San Siro che ha riportatodopo 13 anni dall'ultima volta, sugli spalti del Meazza ad esultare e saltare con gli 11 nerazzurri in campo c'erano anche Achraf Hakimi e Ivan Perisic, due grandi ex e soprattutto due grandi esterni che hanno vestito la maglia dell'Inter. Quelle fasce oggi hanno due padroni diversi e uno di questi,in questa magica serata ha conquistato sul campo l'ennesima rivincita della sua vita calcistica prima e da tifoso poi.Ormai le sue esultanze con microfono o megafono in mano, sotto la Curva Nord o davanti allo spicchio riservato ai supporter nerazzurri in giro per il Mondo stanno facendo il giro del web e dei social.perché lui in curva ci andava da ragazzo e le vittorie in campo con questa maglia valgono doppio. Lui che nel 2003 e nel 2005 c'era, anche se appena bambino e che ieri seraLui che perfino la stessa società ha rieletto a capopolo indiscusso.Il piede è sempre stato letale, ma c'era chi diceva che fosse troppo basso per fare il terzino, troppo esile da esterno a tutta fascia.sperimentare, capire quanto vale, poi il nuovo ruolo, da quinto di centrocampo che lo ha riportato anche e soprattutto per questione di liste in un'Inter che aveva proprioda titolare prima e poiacquistato a gennaio per cifre che facevano pensare ad una titolarità annunciata.si è fatto trovare pronto nel momento del bisogno, ha messo su massa e lavorato sui tempi di salita e difensivi fino a questa magica stagione, da 6 gol e 9 assist e con la convocazione in una Nazionale che sembra essere sempre più sua.E a prescindere dal mercato, sua sarà anchequantomeno della prossima stagione.la stessa di Romelu Lukaku. Il suo contratto è stato blindato lo scorso dicembre 2021 e la scadenza è stata portata alcuore nerazzurro che ora vuole prendersi almeno un'altra rivincita. Sarà più difficile ma la data cerchiata in rosso è quella del prossimo 10 giugno. A Istanbul.