Intervistato da Dazn, il difensore dell'Inter, Federico Dimarco, ha parlato della sfida contro il Venezia e risposto agli elogi di Alvaro Recoba.



“Sarà una partita difficile anche perché loro qui in casa hanno fatto risultati importanti contro Fiorentina e Roma e quindi dovremo fare una grande partita. Recoba ha detto che calcio bene? Sono felice Recoba abbia parlato così di me, calciava bene anche lui, ma lo sappiamo, con tutti i gol che ha fatto su punizione e da fuori area. Rinnovo? Io ho sempre sognato di rimanere qui, non vedo l'ora. Calci da fermo? Io da destra, Calhanoglu da sinistra".