Intervistato da Dazn nel pre partita di Juventus - Inter, il difensore nerazzurro, Federico Dimarco, ha espresso la propria opinione in merito al match.



“Sono tutte partite di calcio, anche se giocare contro la Juventus è tutta un'altra cosa, come abbiamo visto nella scorsa stagione. In queste gare ci vuole più compattezza e più serenità”.