Fiorentina, è ufficiale Palladino: ha firmato fino al 2026

Nel corso di un incontro ufficiale con la stampa, organizzato presso il centro sportivo “Rocco B. Commisso” e alla presenza del direttore sportivo Daniele Pradé e del direttore generale Alessandro Ferrari, il club viola ha presentato il successore di Vincenzo Italiano e ha comunicato la sua, sottoscritto poi stamattina negli uffici di Viola Park. Dopo aver concluso il suo rapporto col Monza, guidato nel corso delle due ultime due stagioni e condotto primo all’undicesimo e poi al dodicesimo posto in Serie A, la sua candidatura ha prontamente sbaragliato la concorrenza dell’ex allenatore della Primavera Alberto Aquilani, prossimo a salutare il Pisa.- Queste sono state le prime dichiarazioni del nuovo allenatore della Fiorentina ai giornalisti presenti: ", uniti alla sua umanità. Sono felice di questo. Volevo ringraziare Ferrari e Pradè.Sono orgoglioso e motivato di essere qui. Sto rappresentando un club prestigioso e con una grande storia. Sono in una società molto importante. Darò tutto per questo club e per questi tifosi incredibili. Cercherò di dare tutto me stesso"