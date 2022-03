Venerdì in casa Inter è stata approvata la semestrale che vede diminuire il rosso in bilancio della società nerazzurra. È quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Venerdì scorso intanto Zhang ha presieduto il cda che ha approvato una semestrale in linea con il piano aziendale di rientro dopo il pesante passivo del bilancio 2020-21 (-245,6 milioni). Grazie a una crescita dei ricavi (parziale riapertura degli stadi, crescita degli sponsor e cessioni estive), l'esercizio 2021-22 sarà chiuso con una perdita più che dimezzata ovvero intorno ai 100 milioni”.