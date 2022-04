L'Inter ride e sorride per il 3-0 rifilato al Milan nel derby di ritorno di Coppa Italia e che è valso l'accesso alla finale del torneo. Quello che resta oltre all'euforia è però la conta dei danni collaterali di una sfida che comunque è stata tosta a livello fisico in vista di una partita contro la Roma del grande ex José Mourinho che è a tutti gli effetti fondamentale per quello che resta l'obiettivo principale della società, ovvero la conquista dello scudetto.



VIDAL A RISCHIO, BASTONI OK - Uscito dal campo non al meglio dopo il contrasto duro a centrocampo con Theo Hernandez, Arturo Vidal oggi ad Appiano Gentile non ha preso parte neanche all'allenamento personalizzato dei giocatori impiegati ieri sera nel derby. La distorsione alla caviglia è da valutare giorno dopo giorno e oggi il cileno ha svolto un allenamento differenziato tenendolo quindi in dubbio in vista della gara di sabato alle 18. Chi invece sarà a disposizione è invece Alessandro Bastoni, anche lui costretto ad uscire nel corso della ripresa, ma per lui nessun problema muscolare e soltanto crampi da gestire in settimana.