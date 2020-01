L'Inter ha appena presentato il grande acquisto del mercato invernale, Christian Eriksen, ma in viale della Liberazione le spese non sono ancora finite. Ausilio e Marotta sono alla ricerca dell’attaccante, quel famoso vice Lukaku che Conte chiede da tempo dato che, per caratteristiche, il gigante belga in questo momento non ha un pari ruolo che possa consentirgli di tirare il fiato. Ecco perché il mercato dell’Inter non è ancora da considerarsi chiuso, anzi, proprio per quanto riguarda l’attacco sono due le piste che rimangono in piedi.



LLORENTE IN POLE - La preferita porta a Fernando Llorente, centravanti che i nerazzurri hanno chiesto in prestito a Giuntoli, ds del Napoli. C’è la disponibilità del club azzurro, che però non ha ancora liberato l’ex Juventus. I campani corteggiano Petagna, ma le resistenze della Spal stanno in qualche modo ostacolando anche il passaggio di Llorente all’Inter. Ausilio e Marotta aspettano ancora, soprattutto perché Gattuso, reintegrando Mertens, potrebbe anche decidere di lasciar partire ugualmente lo spagnolo.



IL PIANO B - Ancora qualche ora di attesa, ma entro domani tutto dovrà essere più chiaro. Anche perché l’Inter ha pronto il piano B, quello rappresentato da Giroud, che da tempo ha un accordo con Marotta e Ausilio. Il francese vuole cambiare aria e l’Italia è una destinazione che gradisce: l’Inter lo ha messo in attesa, preferendo una soluzione low cost, ma non può perdere altro tempo. Se entro domani il Napoli dovesse liberare Llorente, allora i nerazzurri comunicheranno a Giroud il nulla di fatto, in caso contrario cercheranno di stringere col francese nelle restanti 48 ore rimanenti.