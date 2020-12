L'incontro tanto atteso fra Conte, Marotta e Ausilio andrà in scena domani. Ad Appiano Gentile si ritroverà infatti la squadra per riprendere gli allenamenti in vista del match contro il Crotone e, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà anche l'occasione per sedersi attorno a un tavolo e parlare di mercato. Due le richieste già fatte dall'allenatore che si aspetta, ovviamente, uno sfoltimento dell'organico. In entrata, invece servono un centrocampista centrale con caratteristiche alla Brozovic e un attaccante che completi il reparto.