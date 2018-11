Non solo Andersen, l’Inter, da poco svincolatasi dalle catene del settlement agreement, punta un altro talentino niente male:Dopo Gagliardini e Bastoni, un altro calciatore potrebbe trasferirsi da Bergamo a Milano, facendo valere l’ottimo rapporto venutosi a creare tra la famiglia Zhang e la famiglia Percassi.Per Gianluca Mancini è arrivata anche la “benedizione” di Marco Materazzi, che in una recente intervista lo ha indicato come il difensore italiano più forte in circolazione: “Insieme a Romagnoli, in prospettiva è quello più forte”, ha spiegato l’ex nerazzurro. Dello stesso parere anche l’Inter, che infatti lo ha messo nel mirino già da un po’ di tempo.L’Inter potrebbe decidere di investire su questo ragazzo e lasciarlo a Bergamo, dove con Gasperini avrebbe la certezza di poter maturare con calma e sotto la guida di un tecnico che per i giovani è garanzia di successo.