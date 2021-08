L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sulla coppia argentina Lautaro-Correa.



“Nelle prime due giornate si sono viste già diverse soluzioni, ma non quella che probabilmente - alla lunga - potrebbe essere la coppia d’attacco titolare, almeno in campionato. L’Inter quest’anno ballerà spesso il Tango, appoggiandosi al tandem argentino Correa-Lautaro. Dalla LuLa alla CoLa il passo è breve ma in mezzo c’è un mondo: più dinamismo, più fraseggio in velocità e palla al piede, più possibilità di dominare il gioco con il possesso palla nella metà campo avversaria”’.