Il Barcellona cerca un centravanti sul mercato. Fallito l'assalto all'argentino Lautaro Martinez, il club blaugrana ha sondato il terreno per il belga Romelu Lukaku. Ma anche in questo caso, come si legge sul Corriere dello Sport, la risposta dell'Inter è stata la stessa: no, grazie. Discorso chiuso.



L'allenatore del Barça, Koeman sogna il norvegese Haaland del Borussia Dortmund e intanto può consolarsi con l'olandese Memphis Depay, in scadenza di contratto a giugno con il Lione.