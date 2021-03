Non solo Pep Guardiola col Manchester City, c'è un'altra big europea che ha messo gli occhi su Romelu Lukaku. Il centravanti dell'Inter, in gol ieri con il Belgio, ne ha fatti 34 nelle ultime 29, è infatti nella lista della spesa di Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, che ha incassato la fiducia della nuova dirigenza anche per la prossima stagione.



IL BARCELLONA C'E' - Gli obiettivi del tecnico olandese sono chiari: Eric Garcia dal City per la difesa, Georginio Wijnaldum per il centrocampo, Memphis Depay per l'attacco. Più, appunto, Big Rom, autore di 19 gol in 26 partite di campionato, per la casella di centravanti (in lizza c'è anche l'ex Milan André Silva, ora all'Eintracht). Il Barcellona ci pensa, così come il City, ma l'Inter non vuole privarsi del suo uomo di punta, il totem che, a suon di reti, sta trascinando la squadra di Conte, prima in classifica.