La vittoria a Liverpool non è bastata per proseguire il cammino in Champions League, ma il blitz dell’Inter ad Anfield è uno slancio in più per il ritorno in campo in Serie A, all'inseguimento della vetta. I nerazzurri torneranno in campo nel posticipo di domenica sera contro il Torino, con cui hanno vinto gli ultimi cinque scontri diretti. Un biglietto da visita pesante per Inzaghi e i suoi, favoriti anche per la trasferta all'Olimpico: gli esperti offrono il «2» a 1,70, esito su cui è andato il 57% delle scommesse. In salita il cammino dei granata, senza vittorie da due mesi: il colpo di Juric vale 5,20 (con il 18% delle giocate dalla sua parte), mentre il pareggio si gioca a 3,70. Tra campionato e coppe l'Inter mantiene la porta inviolata da quattro partite e un altro incontro con Handanovic imbattuto è dato a 2,46. Le quote propendono comunque per una partita da almeno tre reti complessive (a 1,75), mentre nelle scommesse sui marcatori Lautaro a 2,00 apre la lista davanti a Dzeko (2,35). L'ultimo gol di Belotti contro l'Inter risale invece al 2020: tornare a segno con i nerazzurri pagherebbe 3 volte la posta. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, Inzaghi resiste in testa (a 1,70) con un discreto vantaggio su Milan (3,15) e Napoli (5,00).