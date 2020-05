Se Lautaro dovesse lasciare l'Inter, c'è Werner sul taccuino dei nerazzurri. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come però il centravanti del Lipsia susciti anche qualche dubbio, mentre avanza la candidatura di Moussa Dembélé.



“Esiste qualche dubbio sulle sue caratteristiche. Il bomber del Lipsia, infatti, predilige gli spazi e la profondità, mentre Conte vorrebbe un elemento che sappia giocare anche spalle alla porta. Come Lautaro, che spesso fa da punto di riferimento, lasciando svariare Lukaku. Non a caso è stata accantonata l’idea Aubameyang, mentre vengono tenute in alta considerazione le referenze di Dembele del Lione. Le sue doti, infatti, sono quelle del tipico centravanti d’area di rigore, abile a mantenere il pallone e a fare da appoggio per i compagni. Ma il 23enne francese se la cava anche in zona-gol, tanto da averne segnati 16 in Ligue 1 e 22 complessivamente in stagione. Peraltro, sembra che il Lione voglia fare cassa questa estate proprio con Dembele. Solo che i prezzi fissati dal presidente Aulas sono sempre “abbondanti”. In questo caso, non si scende sotto i 40 milioni”.