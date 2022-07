Milenkovic si allontana dall'Inter. Dopo la cessione di Skriniar al PSG, il secondo acquisto in difesa dopo Bremer sarà probabilmente un affare meno oneroso: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il profilo di Zagadou, a costo zero, viene valutato, come pure l'ipotesi di agganciare in prestito un nome più prestigioso come quello di Soyuncu del Leicester.