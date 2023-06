Contro il Torino ha dovuto fare a meno sia di Federico Dimarco che di Henrikh Mkhitaryan, ma Simone Inzaghi recupererà entrambi per la finale di Istanbul. Mentre sull'italiano non c'è mai stato alcun dubbio (frenato solo da un leggerissimo affaticamento), sull'armeno, aleggiava il serio rischio di non averlo al massimo per la partita più importante della stagione ma, a quanto pare, l'Inter lo avrà a disposizione dal primo minuto e le possibilità che l'ex Roma parta titolare a Istanbul sono molto alte.