Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter a giugno completerà un restyling dell'attacco dove solo Romelu Lukaku è certo al 100% di restare. Su Lautaro c'è ancora il dubbio clausola rescissoria e rinnovo, mentre non sarà riscattato Alexis Sanchez. Per questo il club nerazzurro sta lavorando per investire nel reparto e continua a trattare sia Dries Mertens che Olivier Giroud, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione.