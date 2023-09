Empoli-Inter sarà un match che potrà aiutare la dirigenza nerazzurra a valutare due nomi per il futuro. Sono due gli osservati speciali in casa nerazzurra: trattasi di Tommaso Baldanzi e Nicolò Cambiaghi. C'è grande stima nei confronti dei due giocatori azzurri che avranno l'occasione di mettersi in mostra.