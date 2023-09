Simone Sozza è un uomo da derby. L'arbitro milanese, che ha diretto la scorsa settimana Inter-Milan, si prepara ad un altro derby infuocato. La federcalcio greca ha infatti annunciato che sarà lui a dirigere Panathinaikos-AEK Atene, una delle stracittadine più sentite in Grecia.



Questo il comunicato: "La UEFA ha informato la Federazione ieri sera che l'arbitro italiano Simone Sozza, che la scorsa settimana ha diretto il derby italiano Inter-Milan, è disponibile per la partita di lunedì tra Panathinaikos e AEK per la 5a giornata di SL1. Il comitato arbitrale seguirà la procedura prescritta per la sua nomina".