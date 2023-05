Onana può lasciare l'Inter nel prossimo mercato estivo. Arrivato l'anno scorso a parametro zero dall'Ajax, il portiere camerunese piace al Chelsea. Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, può offrire una contropartita tecnica (Chalobah e Loftus-Cheek i papabili). In ogni caso i nerazzurri lo valutano almeno 40 milioni di euro.