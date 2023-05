Il portiere camerunese classe 1996, sbarcato in nerazzurro lo scorso luglio a parametro zero dall'Ajax, è diventato un titolare e un pilastro dell'Inter di Simone Inzaghi, ma a fine stagione potrebbe fare la valigia nonostante un contratto in scadenza nel 2027. Come raccontato da Fcinter1908I due hanno parlato anche dell'estate e di una possibile partenza, che a oggi non va esclusa.L'ex portiere del Barcellona, portato in Catalogna nel 2010 grazie al lavoro dell'accademia di Samuel Eto'o, anonostante la squalifica inflittagli dalla Uefa di un anno poi ridotta a 9 mesi per doping (è risultato positivo al furosemide, medicinale prescritto alla moglie Melanie), ma è consapevole che nel calcio le cose possono cambiare in fretta.Tra Marotta e il suo agente il rapporto è schietto e trasparente, al momento non c'è volontà di salutarsi, a giugno di vedrà.Onana, che in questa stagione è diventato titolare in Serie A contro il Sassuolo, l'8 ottobre scorso, giocando 35 partite tra campionato e Coppe(l'ingaggio del portiere del Camerun, che al momento ha dato addio alla sua nazionale, è di 3 milioni di euro netti a stagione, circa 3,93 al lordo considerando i benefici del Decreto Crescita). Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma l'interesse delle big non manca, soprattutto di Chelsea e Manchester United.