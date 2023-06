Casa dolce casa. Robin Gosens non ha mai fatto mistero di voler esordire in Bundesliga. Per l’esterno dell’Inter, che ha diviso la sua carriera tra Olanda e Italia, è una questione di principio. Non potrà farlo con lo Schalke 04, almeno nella prossima stagione, perché la sua squadra del cuore è appena retrocessa nella 2. Fußball-BundesligaDopo un anno e mezzo di prestito, il prossimo 1° luglio arriverà l’obbligo per la famiglia Zhang di versare la cifra pattuita con l’Atalanta e riscattare il cartellino di Gosens. Saranno ben 28 i milioni che entreranno nelle casse della società presieduta dalla famiglia Percassi. Robin all’Inter si trova bene con i compagni e lo staff tecnico, gioca poco ma non ha mai chiesto la cessione.L’Union Berlino vuole costruire una squadra che possa dire la sua in Champions League e nei prossimi giorni potrebbe presentare la prima offerta, il Wolfsburg è da tempo su Gosens come sostituto potenziale di Paulo Otavio.. L’Inter si è attivata sul terzino mancino brasiliano,Il club nerazzurro ha memorizzato il gradimento del giocatore e i parametri economici dell’operazione. Marotta potrà sferrare un’offensiva su Carlos Augusto solo con la cessione di Gosens.