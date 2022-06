L’Inter vuole confermare Dzeko e Correa su precisa richiesta di Simone Inzaghi. Il vero grande punto di domanda risponde al nome di Alexis Sanchez: non rientra nei piani per il futuro ma ha dei costi importanti sul mercato. Si era fatto avanti il Marsiglia con Sampaoli che si era esposto personalmente con il nazionale cileno ma qualcosa non è andato per il verso giusto. E ora? Una soluzione per il futuro, ve ne parliamo nel nostro focus video: