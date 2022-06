Il giorno dei calendari di Serie A sancisce l’avvio ufficiale della nuova stagione. Così le formazioni del massimo campionato italiano da oggi potranno dedicarsi al mercato consapevoli di chi affronteranno alla prima giornata, in programma il prossimo 13 e 14 agosto. Il Milan campione d’Italia inizia la difesa del titolo ospitando l’Udinese: partenza in discesa per i rossoneri, secondo gli esperti, che vedono un successo dei ragazzi di Pioli a 1,44 contro il 7,50 dei friulani mentre si scende fino a 4,00 per il pareggio. È la settima volta, nella storia, che Milan e Udinese si sfidano alla prima di campionato. Riparte dal Via del Mare di Lecce la corsa dell’Inter verso il titolo: i due precedenti contro i salentini, alla prima giornata, sono coincisi con altrettante vittorie schiaccianti dei nerazzurri. Favoritissimi a 1,40 Barella e compagni mentre il successo dei giallorossi è in quota a 7,50 con il pareggio offerto a 4,50. Non dovrebbe avere problemi neanche la Juventus, che apre in casa con il Sassuolo: bianconeri molto avanti visto che si giocano vincenti a 1,47 contro il 7,00 degli emiliani mentre il pareggio è dato a 4,00. Decisamente più complesso l’esordio del Napoli che vola a Verona: i partenopei sono favoriti a 2,00 ma i gialloblù di Cioffi, offerti a 3,60, proveranno il colpaccio. Prima sulla carta tranquilla anche per le due formazioni capitoline: la Lazio, tre punti a 1,67, ospita il Bologna del grande ex Mihajlovic, vincente a 4,75; la Roma di Mourinho, esordio con vittoria a 1,57, sarà ospite della Salernitana il cui successo si gioca a 5,25. La Fiorentina, invece, ospita la Cremonese che ritrova la Serie A dopo 28 anni: viola molto avanti a 1,40 mentre il blitz grigiorosso pagherebbe 8 volte la posta. La prima storica del Monza in Serie A sarà contro il Torino, sconfitto solo una volta, 32 anni fa, nella serie cadetta. I granata, vincenti a 2,40 sono favoriti, ma i biancorossi, tre punti a 2,90, sono lì. E chissà che il mercato non porti subito una sfida suggestiva visto che Andrea Belotti, capitano e bandiera del Toro, è un obiettivo concreto del Monza. Lo Spezia, in quota a 2,40, riceve l’Empoli, offerto a 2,90, mentre l’Atalanta, vincente a 2,00, vola a Genova dalla Sampdoria, trionfo a 3,60.