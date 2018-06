Continuano le operazioni in uscita dell’per riuscire a chiudere i conti del bilancio in pareggio. Come riportato da gazzamercato.it, dopo i sei mesi in prestito in B al Novara Georgepuò disputare in Liga la prossima stagione. Sulle tracce dell’attaccante rumeno classe ’96 c’è infatti da tempo ilNelle ultime ore si registra, però, l’inserimento della