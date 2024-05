Inter, Dumfries aspetta il Manchester United: il punto sul rinnovo

27 minuti fa



Denzel Dumfries ha ricevuto una proposta di rinnovo dall'Inter, ma ha preferito prendersi il suo tempo. Ora il club nerazzurro vuole capire il suo futuro ed eventualmente muoversi per un sostituto. L’esterno non ha ancora trovato l’accordo per allungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, sottolinea La Gazzetta dello Sport.



Se la trattativa resterà ancora su questi binari, a fine stagione i dirigenti accelereranno la sua partenza, con una valutazione che può arrivare sino ai 25-30 milioni di euro. Dumfries, al momento, ha sempre rifiutato l’idea di giocare in una squadra di medio livello in Inghilterra: vorrebbe il Manchester United e, in caso di permanenza di Ten Hag, la possibilità diverrebbe concreta.