L’Inter ha sempre avuto lui come obiettivo principale, anche se ad un certo punto c’è stata la necessità di virare altrove, causa scarsa liquidità di cassa. Ma Ausilio, Marotta e Inzaghi hanno sempre avuto una linea comune: il migliore per sostituire Hakimi è Denzel Dumfries e su di lui bisogna andare.





AFFARE IN CHIUSURA - La partenza di Lukaku ha di fatto spianato la strada verso l’esterno classe ‘96, rendendo possibile una trattativa che si era bloccata quando il PSV Eindhoven non ha aperto al prestito. Con il ricavato della cessione di Lukaku i nerazzurri si sono presentati con argomenti interessanti e dopo una prima offerta da 13 milioni più bonus, rispedita al mittente, i nerazzurri hanno rilanciato a 16 più bonus. Adesso le parti sono vicinissime e l’affare potrebbe chiudersi già in giornata. Si attende solo la fumata bianca.