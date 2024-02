Inter, Dumfries fa marcia indietro: l’olandese è pronto ad abbassare le pretese. Si riapre per il rinnovo

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo il grande gelo degli scorsi mesi, infatti, sembra esserci qualche schiarita nei dialoghi traLo stop era nato per le distanze tra domanda e offerta ma secondo le indiscrezioni filtrate, sembra proprio che adesso l’esterno olandese sia pronto a fare qualche passo indietro, riprendendo i discorsi da prospettive diverse.L’Inter considera Dumfries un calciatore fondamentale per gli equilibri di Inzaghi e per questo motivo è disposta a sedersi a tavolino. La proposta non è difficile da immaginare:siccome qualche mese fa la predisposizione non sembrava la stessa.Dumfries sta bene a Milano e in giro per l’Europa, almeno per adesso, non sembrano esserci club con lo stesso spessore dell’Inter disposti ad assecondare quelle che erano le richieste inizialmente avanzate ai nerazzurri. Le parti sono pronte a confrontarsi riallacciando i dialoghi da questo nuovo punto di partenza ma non è ancora giunto il momento di entrare nel vivo.