Denzel Dumfries è a Milano da poco ma è già destinato a rimanere negli almanacchi di storia dell'Inter. È quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport.



“L’uomo che trasforma questo 2021 nell’anno più proficuo della proficua storia nerazzurra è quello che mai ti aspetteresti: non un raffinato esteta d’attacco, ma un esterno volenteroso e un po’ sgraziato, uno arrivato come un alieno e ancora in fase di adattamento al nuovo pianeta. Eppure negli almanacchi resterà lui, Denzel Dumfries, autore del 100° storico gol interista in un anno indimenticabile. Nel 2021 dei Lukaku e degli Dzeko, dei Sanchez e dei Lautaro, la vetta mai raggiunta prima è arrivata grazie all’olandesone”.