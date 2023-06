Denzel Dumfries è da un anno costantemente sul mercato. Un po' per le sue ottime prestazioni con l'Inter, che hanno attivato i radar della Premier, un po' per le necessità di fare cassa del club di Zhang. L'esterno olandese però è concentrato sul campo. Domani affronterà l'Italia nella finalina per il terzo e quarto posto della Nations League e, a Sky Sport, ha parlato anche del suo futuro. Queste le sue parole.



LE PAROLE - “Sono molto orgoglioso di giocare per l’Inter, questi due anni sono stati fantastici e sono molto fiero di quello che ho e abbiamo fatto. Oggi il calcio è molto dinamico: i giocatori vanno e vengono. Io non ho motivi per andare via. Amo l’Inter, ma come ho detto prima, bisogna vedere cosa accadrà”. Una dichiarazione d'amore per questi colori bella e buona. L'Inter però non ne ha di incedibili e, qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe lasciarlo partire. La pista Chelsea pare essersi raffreddata, nonostante i tanti incastri tra i due club. Quella che invece lo lega al Manchester United del suo esimatore ten Hag non si è mai del tutto sopita. Lui attende ma la scelta pare averla già fatta.