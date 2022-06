Tra l’Inter ed Enzo Raiola i contatti sono frequenti, non solo l’affare Mkhitaryan, ma anche la questione de Vrij e, soprattutto, i continui aggiornamenti circa Denzel Dumfries.Insomma, se ne può parlare dai 40 milioni in su e Raiola non ha sicuramente chiuso le porte. Su Denzel Dumfries c’è l’interesse da parte di due club: Bayern e Manchester United, ma qualora questo interesse dovesse trasformarsi in qualcosa di più concreto, l’Inter dovrebbe farsi trovare subito pronta per un sostituto all’altezza.- Tanti i nomi sul tavolo, incluso quello di Cuadrado. All’Inter è stato comunicato che con la Juve le cose non sono andate per come erano apparecchiate e che tutto potrebbe accadere, ma i nerazzurri al momento non sembrano troppo caldi sul colombiano. Attenzione invece ad altri due profili:. Una decina di milioni potrebbero essere sufficienti a soddisfare le richieste di Lotito.Ausilio segue da diversi mesi i progressi del calciatore ivoriano ma per Cairo non ci siede a parlare per meno di 20 milioni. Una cifra che adesso l’Inter non ha a disposizione, ma dovesse partire Dumfries…